Sbarchi di migranti nel Chietino: scattano gli accertamenti sanitari e l’ identificazione

Si sono concluse, con il coordinamento della Prefettura di Chieti, le operazioni di sbarco della nave ONG “SOLIDAIRE”, battente bandiera tedesca, approdata presso il porto di Ortona, con a bordo 84 migranti, di cui 48 uomini, 3 donne e 33 minori stranieri non accompagnati, di varie nazionalità, quali Mali, Sudan, Costa D’Avorio, Guinea – Conakry, Ghana, Camerun.

Lo sbarco si è svolto secondo il consueto, rodato piano operativo, grazie alla disponibilità della banchina fornita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e con il contributo della Questura, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del ROAN della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Ortona, per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza e alla tempestiva identificazione dei migranti.

Il supporto sanitario e logistico è stato garantito dal servizio 118, dal Comitato di Chieti della Croce Rossa Italiana, da una squadra del CNAB della Protezione Civile del Comune di Ortona, nonché dal personale dell’USMAF, salito a bordo per i primi controlli medici.

Dopo una prima identificazione e la verifica preliminare delle condizioni sanitarie presso la banchina Riva Nuova, i migranti sono stati trasferiti nella struttura di Contrada Tamarete, allestita dalla Croce Rossa, per il prosieguo delle attività di accoglienza, accertamento sanitario ed identificazione.

A conclusione delle predette operazioni, i migranti sono stati destinati a strutture di accoglienza precedentemente individuate, site nelle quattro province abruzzesi ed in quella di Foggia, dove saranno accolti 24 dei 36 minori stranieri non accompagnati.