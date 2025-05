Scaricabarile tra Open Fiber e Dimensione, intanto l’utente paga per un servizio che non ha

Il disservizio con la fibra va avanti da mesi, segnalato più e più volte. Decine di sopralluoghi e interventi da parte dei tecnici della fibra non hanno risolto il problema: 0,13 di caricamento. L’utenza è a Schiavi di Abruzzo. Per Open Fiber è tutto funzionante; Dimensione, il gestore molisano, continua a dire che è un problema della fibra. Nel mezzo c’è l’utente, che paga, da mesi, per un servizio che di fatto no ha.

Correlati