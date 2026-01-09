Scorta tecnica ai trasporti eccezionali, la Polizia Stradale fissa le date dell’esame di abilitazione

Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise di L’Aquila rende noto di aver individuato per il 11 febbraio, 13 maggio, il 16 settembre e il 02 dicembre 2026 le date per sostenere le prove di esame per il rilascio e rinnovo dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità, di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modificazioni. Gli esami consistono in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale su domande relative alle materie riportate nell’allegato B del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l’ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici.

Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta.

Ai fini del rinnovo dell’abilitazione, i titolari sosterranno soltanto la prova orale e la prova a contenuto pratico.

Dal 5° giorno precedente a quello dell’inizio della sessione, presso il Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila sito in Via Strinella 1, nonché sui siti istituzionali web e social delle Questure d’Abruzzo e Molise, sarà reso noto il giorno e la sede ove si terrà la prova d’esame.

Gli interessati residenti nelle regioni Abruzzo e Molise, potranno presentare la domanda di ammissione su carta resa legale, entro il 15° giorno antecedente a quello di inizio di ciascuna sessione di esame, presentandola direttamente a questo Compartimento Polizia Stradale ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante) o all’indirizzo pec: dipps215.0000@pecps.poliziadistato.it

Presso ogni Ufficio di Polizia Stradale potranno essere ritirati i moduli per la presentazione delle domande di ammissione all’esame, dove dovranno essere indicati il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) del richiedente.

Il presente calendario d’esame verrà pubblicizzato anche nel sito istituzionale della Polizia di Stato.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita contattando l’Ufficio Servizi, Scorte e Statistica del Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila al nr. tel. 0862-430814/815.