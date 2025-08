“Se mi rilasso… collasso”: la leggendaria Bandabardò in concerto a Pietracatella

Tutto pronto a Pietracatella per una delle feste più attese dell’estate fortorina. Il 7 agosto il borgo si animerà per celebrare il Santo Patrono Donato con la messa e la processione dalle ore 10 presso la chiesa parrocchiale.

Momento clou il concerto gratuito della leggendaria Bandabardò, in programma in piazza Santa Maria: sarà l’unica tappa in Molise del loro Fandango Summer Tour 2025, e promette di accendere il paese con la loro inconfondibile energia folk-rock.

Allora occhi puntati sul palco per l’attesissimo live della Bandabardò, band simbolo del folk italiano, attiva da oltre trent’anni. Con brani storici come “Se mi rilasso… collasso” e “Beppeanna”, e i nuovi successi dell’era con Cisco (ex Modena City Ramblers), il gruppo porterà a Pietracatella un’esplosione di colori, suoni e positività. In Piazza S. Maria dalle ore 21.

L’evento è promosso dall’Associazione S. Donato APS, in collaborazione con il Comune di Pietracatella e la Parrocchia. Durante le serate saranno attivi stand gastronomici con piatti tipici e prodotti locali, per un’esperienza autentica tra tradizione, gusto e convivialità.

Giorni di festa, cultura e musica per celebrare San Donato e vivere insieme il cuore dell’estate fortorina. Pietracatella vi aspetta.