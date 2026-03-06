“Seminiamo futuro”, il coraggio dei giovani e la resilienza delle donne nelle aree interne

Giovani, donne e innovazione al centro della VII Assemblea elettiva di AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) e Donne in Campo Abruzzo, che si è svolta all’Aurum di Pescara e ha portato al rinnovo degli organismi dirigenti delle due associazioni regionali.

L’iniziativa, dal titolo “Seminiamo futuro, con il coraggio dei giovani e la resilienza delle donne”, ha rappresentato un momento di confronto sulle sfide che attendono il comparto agricolo abruzzese, tra ricambio generazionale, transizione ecologica e competitività delle imprese.

Ad aprire i lavori sono stati i Presidenti uscenti, Diego Pasqualone per AGIA Abruzzo e Annamaria D’Alonzo per Donne in Campo Abruzzo, che hanno tracciato un bilancio del mandato appena concluso, sottolineando il percorso di crescita associativa e l’impegno a sostegno del ricambio generazionale e della valorizzazione del ruolo femminile nel comparto agricolo.

A portare il saluto istituzionale è stato Nicola Sichetti, Presidente CIA Abruzzo, che ha evidenziato come giovani e donne rappresentino “una leva strategica per la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura regionale”.

Ampio spazio è stato dedicato ai focus tematici. Il primo intervento, dal titolo “Dalla ricerca al campo: il ruolo del CRUA Abruzzo nel traghettare l’agricoltura regionale verso l’innovazione”, è stato affidato al Dott. Rocco Micucci, Amministratore Unico del CRUA (Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo), che ha sottolineato l’importanza del trasferimento tecnologico e della sinergia tra ricerca scientifica e imprese agricole.

Il secondo focus, “Innovazione in campo: cosa serve veramente alle nuove generazioni di agricoltori?”, è stato curato dalla Prof.ssa Eleonora Passaretti, dell’Istituto Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi” di Monteodorisio – Istituto Tecnico Agrario di Scerni. Nel suo intervento ha ribadito il valore della formazione tecnica e specialistica.

Particolarmente significativa la testimonianza di Maria Teresa Fanelli, giovane imprenditrice AGIA, intervenuta nel focus “Dal cuore delle aree interne: giovani donne che seminano cambiamento”. Fanelli ha raccontato la propria esperienza nelle aree interne abruzzesi, evidenziando come “fare impresa agricola oggi significhi coniugare tradizione, innovazione e radicamento nel territorio”.

Le conclusioni sono state affidate a Pina Terenzi, Presidente nazionale Donne in Campo, e a Enrico Calentini, Presidente nazionale AGIA, mentre ha moderato i lavori Mariano Nozzi, Direttore CIA Abruzzo.

Nel corso della sessione interna si è proceduto all’elezione dei delegati, degli organismi direttivi e dei Presidenti regionali.

L’Assemblea ha riconfermato Diego Pasqualone alla Presidenza di AGIA Abruzzo. “Continueremo a lavorare”, ha dichiarato Pasqualone dopo la proclamazione, “per rafforzare la presenza dei giovani nel settore agricolo, sostenendo innovazione, formazione e accesso alle opportunità per le nuove imprese”.

Per Donne in Campo Abruzzo è stata eletta Federica D’Antonio, che nel suo primo intervento ha sottolineato l’impegno a “valorizzare il ruolo delle imprenditrici agricole, promuovendo pari opportunità e strumenti concreti di crescita professionale”.

Con il rinnovo delle cariche si apre una nuova fase per le due associazioni, chiamate a consolidare il dialogo con le istituzioni e ad affrontare le sfide legate alla sostenibilità, alla competitività e al ricambio generazionale nel comparto agricolo abruzzese.