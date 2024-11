Servizi antidroga della Polizia nel Chietino, in manette uno spacciatore di 36 anni colto in flagranza

La Polizia di Stato di Chieti, nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo di 36 anni colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il predetto, all’interno della propria abitazione sita in un comune adiacente a Chieti, luogo in cui attualmente era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, deteneva circa 400 grammi complessivi di sostanza stupefacente suddivisi tra cocaina, hashish e marijuana, confezionata in più involucri sottovuoto e di diverso peso. È stato altresì rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti e in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Chieti.