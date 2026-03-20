Servizio civile, tre posti disponibili a Belmonte del Sannio per i giovani fino ai 28 anni di età

Il Comune di Belmonte del Sannio rende noto che è stato pubblicato il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. Sono disponibili tre posti per ragazzi e ragazze di età compresa…

Il Comune di Belmonte del Sannio rende noto che è stato pubblicato il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. Sono disponibili tre posti per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Con decreto del 24 febbraio 2026, a firma del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

Possono partecipare tutti i giovani che hanno compiuto i 18 e non hanno superato i 28 anni di età, in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro la scadenza del giorno 8 aprile prossimo, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2 o credenziali SPID di livello di sicurezza 2.