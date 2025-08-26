Si introduce in casa dei genitori nonostante il divieto del giudice: 41enne arrestato, ma è già tornato libero

A conclusione di accertamenti seguiti ad un intervento effettuato in Acquaviva Collecroce (CB) nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri della Stazione di Palata (CB) hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne residente in provincia di Campobasso, già titolare di precedenti di polizia e/o penali. Lo stesso dovrà rispondere di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare; reato previsto e punito dall’articolo 387 bis del Codice Penale.

Nella circostanza gli operanti sorprendevano lo stesso dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione dei suoi genitori, in palese violazione della misura a cui l’uomo era sottoposto dall’11 settembre scorso (che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare con divieto di farvi rientro e/o di accedervi senza autorizzazione del Giudice) e che era scaturita da accertate condotte delittuose, tenute dallo stesso tra il 2019 ed il 2014 in danno dei suoi genitori allora conviventi, configuranti il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto e punito dall’articolo 572 del Codice Penale.

Il soggetto, nell’occasione, era stato tradotto quindi dagli operanti presso la sua abitazione per permanervi, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto veniva convalidato poiché legittimamente effettuato, mentre a carico del 41enne veniva disposta la rimessione in libertà se non ristretto per altra causa.