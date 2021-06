Si masturba in auto al passaggio di una ventenne, denunciato per atti osceni

Con il graduale ritorno alla normalità, dopo un lungo periodo di restrizioni causa pandemia, tornano anche gli spiacevoli casi di atti osceni a Lanciano. Nei giorni scorsi una ragazza, poco più che ventenne, scioccata per quanto capitatole, denunciava ai militari della locale stazione Carabinieri che un uomo di circa 60 anni, dopo averla già notata all’interno di una attività commerciale e seguita, l’ha prima seguita in auto e dopo averla superata e parcheggiatosi in una centralissima via di Lanciano al suo passaggio ha iniziato a masturbarsi. Subito dopo, l’uomo riprendeva la marcia e si allontanava rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Le immediate indagini attivate dai militari della locale stazione Carabinieri della compagnia di Lanciano, a seguito della denuncia sporta dalla ragazza, permettevano, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima stessa di risalire dapprima al veicolo e subito dopo anche all’autore del gesto. L’uomo è stato identificato in un 60enne di Lanciano il quale è stato denunciato per molestia e atti osceni alla Procura della Repubblica di Lanciano. I Carabinieri proseguono negli accertamenti e nel ricevere testimonianze atte a verificare l’eventuale sussistenza di analoghi casi segnalati nel territorio frentano.

