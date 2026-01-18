Sicuri in montagna d’inverno: grande partecipazione ai quattro appuntamenti in Abruzzo

Si è svolta oggi, domenica 18 gennaio, “Sicuri in Montagna d’Inverno”, la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dal Club Alpino Italiano (CAI). In Abruzzo l’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e qualificata, favorita anche da una giornata caratterizzata da condizioni meteo particolarmente favorevoli.

I quattro appuntamenti organizzati sul territorio regionale, a Ovindoli, Prati di Tivo, Mammarosa e Campo Imperatore, hanno visto la presenza di numerosi escursionisti, sciatori, famiglie e appassionati della montagna invernale, che hanno partecipato attivamente alle attività proposte.

Nel corso della giornata, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme agli istruttori del CAI, hanno curato stand informativi, dimostrazioni pratiche e momenti di confronto diretto con il pubblico, affrontando i principali temi legati alla sicurezza in ambiente montano invernale: corretta pianificazione delle uscite, valutazione delle condizioni nivometeorologiche, effetti dei cambiamenti climatici, uso consapevole delle nuove tecnologie e importanza dell’equipaggiamento adeguato.

L’interesse e la partecipazione riscontrati confermano l’attenzione crescente verso i temi della prevenzione e della frequentazione responsabile della montagna, elementi fondamentali per ridurre il numero di incidenti durante la stagione invernale.

La giornata si inserisce nel più ampio programma nazionale di “Sicuri in Montagna d’Inverno”, che ha coinvolto oltre 30 località in tutta Italia, ribadendo il ruolo centrale della prevenzione e dell’informazione come strumenti essenziali per la sicurezza di chi vive e frequenta l’ambiente montano.