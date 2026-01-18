Fiaccolata, Primiani: «Il diritto alla salute non è una voce di bilancio, ma il cuore di una comunità»

«Una piazza piena, una piazza viva, una piazza della resilienza. Stasera Isernia è un fiume di luci e di volti, migliaia di persone insieme per dire che la sanità pubblica non si tocca, che il diritto alla salute non è una voce di bilancio, ma il cuore di una comunità».

Così Angelo Primiani, consigliere regionale del Molise, che ha preso parte, insieme al collega Andrea Greco, alla imponente fiaccolata in difesa della sanità pubblica e contro i continui tagli ai servizi sanitari di prossimità.

«Da oltre venti giorni il sindaco Piero Castrataro trascorre le notti al freddo in una tenda davanti al Veneziale e ricorda a tutti che la salute non è un numero, è vita, è dignità, è rispetto per ogni persona che vive in questo territorio. – continua Primiani – Questa fiaccolata è la risposta del Molise a quell’appello: silenziosa, composta, ma fortissima, perché nasce dall’umanità prima ancora che dalla politica. Oggi a fare rumore non è solo la presenza di chi era in piazza, ma anche qualche assenza che pesa e che domani dovrà essere spiegata ai cittadini. Chi è qui si assume una responsabilità collettiva: difendere la sanità pubblica e dire con chiarezza che su questo non si arretra, per nessun motivo. Dalla montagna alla costa. Da Isernia a Termoli, passando per Campobasso e il Molise interno».