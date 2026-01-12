Sicuri in montagna d’inverno: quattro appuntamenti per la giornata nazionale della prevenzione

Domenica 18 gennaio torna “Sicuri in Montagna d’Inverno”, la giornata nazionale promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dal Club Alpino Italiano (CAI), dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna durante la stagione invernale. L’iniziativa prevede oltre 30 appuntamenti in diverse regioni italiane.

Il focus dell’edizione 2026 è rivolto alla consapevolezza dei rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente montano in inverno, agli effetti dei cambiamenti climatici sulle condizioni nivometeorologiche, alla variabilità degli scenari operativi e alla necessità di un uso attento e responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale nella pianificazione delle attività in ambiente impervio.

Nel corso della giornata, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, saranno presenti con stand informativi, dimostrazioni pratiche e momenti di sensibilizzazione rivolti a escursionisti, alpinisti e frequentatori della montagna invernale. Le attività mirano a diffondere buone pratiche di prevenzione, favorire una corretta valutazione delle condizioni ambientali e promuovere un approccio consapevole e responsabile alla montagna.

In Abruzzo sono previsti quattro appuntamenti:

Ovindoli

Prati di Tivo

Mammarosa

Campo Imperatore

Gli eventi si inseriscono nel programma nazionale e rappresentano un’occasione di confronto diretto con i tecnici del Soccorso Alpino sui temi della sicurezza e della prevenzione degli incidenti in ambiente montano invernale.