Sigarette e gratta e vinci di dubbia provenienza: arrestato per resistenza e ricettazione

Pizzoli (AQ) – È già buio quando una pattuglia dei Carabinieri nota un giovane a piedi tra i vicoli del comune amiternino, aggirarsi apparentemente senza meta guardandosi attorno e scrutando negli abitacoli delle vetture in sosta. La decisione di procedere al controllo è immediata e la pattuglia della Stazione Carabinieri di Pizzoli provvede subito a fermare il giovane.

Il 31enne sin dai primi istanti mostra insofferenza e all’improvviso tenta di sottrarsi al controllo e darsi alla fuga, invano dal momento che la sua condotta viene immediatamente bloccata dai Carabinieri.

Verificato che si tratta di una persona gravata da precedenti vicissitudini giudiziarie e considerato il tentativo di eludere il controllo, il giovane viene sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che permette di rinvenire decine di pacchetti di sigarette di varie marche e qualche tagliando del “gratta e vinci”, il tutto di dubbia provenienza.

Il tentativo di sottrarsi al controllo fa scattare l’arresto in flagranza per resistenza a un pubblico ufficiale del 31enne che, su disposizione della Procura della Repubblica di L’Aquila, è stato condotto nelle camere di sicurezza della caserma di via del Beato Cesidio, in attesa dell’udienza di convalida.

Il giovane dovrà anche rispondere dell’accusa di ricettazione per il possesso ingiustificato dei tabacchi e dei “gratta e vinci”, posti sotto sequestro poiché di dubbia provenienza.

L’attività di indagine della Stazione Carabinieri di Pizzoli procede per risalire alla provenienza del materiale sequestrato e per verificare se l’arrestato si sia reso protagonista di ulteriori reati.