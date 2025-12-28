  • In evidenza

    • Mamma e figlia morte per sospetta intossicazione alimentare, Polizia sequestra gli alimenti in casa

    ANSA – Gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso si sono recati questo pomeriggio nell’abitazione di Pietracatella dove vivevano mamma e figlia morte in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare e hanno sequestrato gli alimenti presenti in casa.

    Tragedia a Pietracatella, madre e figlia di 15 anni muoiono al Cardarelli

    Si cerca di capire quale possa essere stata la causa dei malori considerato che nei giorni di festa la famiglia avrebbe consumato pasti anche con altri parenti che non hanno poi avuto problemi.
        La polizia ha anche sequestrato le salme che sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

    Il padre, ex sindaco del posto, è stato ricoverato sotto osservazione. L’altra figlia non ha accusato alcun malore.

