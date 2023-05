Simone Coata e Sonia Palomba in Molise, piazza di Siena e Ponyadi sempre più vicine

Fise Molise verso Piazza di Siena e le Ponyadi: si è conclusa un’altra importante tappa di preparazione per le nostre amazzoni e per i nostri cavalieri. Negli ultimi giorni infatti hanno partecipato a due stage guidati da eccellenze dell’equitazione italiana, Simone Coata e Sonia Palomba, che hanno raggiunto il Molise e seguito da vicino tutti gli atleti.

Il gruppo che si sta preparando per il salto ostacoli al maestoso evento romano di Piazza di Siena (fine maggio) si è riunito alla Ippoform Equitazione di Campobasso. Simone Coata, atleta internazionale, cavaliere dell’Esercito, in seconda visita in Molise dopo lo stage di aprile, ha lavorato con ragazzi provenienti dalla Scuderia del Sole, da Cassandra Equitazione e da Ippoform Equitazione. Insieme a lui sono stati presenti tutti gli istruttori delle scuole molisane coinvolte. E sempre con Coata hanno seguito lo stage i bambini che alle Ponyadi si cimenteranno nel salto ostacoli. L’esperienza si è rivelata molto efficace: i ragazzi hanno ottenuto benefici sul piano tecnico e hanno raccolto forti stimoli per affrontare gli ambienti e le competizioni nazionali.

Stesso entusiasmo si è respirato agli stage con Sonia Palomba, istruttrice di discipline ludiche. Il maltempo non ha fermato le attività che hanno coinvolto i bambini molisani in corsa verso le Ponyadi 2023 non per il salto ostacoli ma per le discipline ludiche. Sonia Palomba ha portato nei maneggi Fise la sua solarità e ha trasmesso ai piccoli atleti insegnamenti che il Molise porterà con sé ad Arezzo a fine luglio. Una grande festa, quella delle Ponyadi, che grandi e piccoli si apprestano a vivere in sella ai cavalli di piccola taglia dalle caratteristiche particolari. Tanto entusiasmo anche per le famiglie che sono state inserite nelle attività di club.

E dopo questi appuntamenti di crescita e di rinnovato entusiasmo non resta che iniziare il conto alla rovescia. Fine maggio è vicina la Fise Molise ha già prenotato il posto in prima fila per seguire i suoi atleti e sostenerli con forza.