Società fantasma scoperta dalla Finanza nel Vastese: sequestri per 3,3 milioni di euro

Società fantasma operante nel Vastese: la Finanza scopre falsi crediti di imposta compensati da un’altra società, sequestri per oltre 3,3 milioni di euro.

La Procura di Vasto ha coordinato una indagine in materia di falsi crediti Iva, affidata alla Guardia di Finanza, che si è conclusa con l’emissione di un sequestro preventivo milionario nei confronti di una società con sede legale a Roma.

L’attività svolta dalla compagnia di Vasto ha permesso di smantellare un meccanismo illecito di frode attraverso il quale una società fantasma ha generato crediti Iva per svariati milioni di euro, ma del tutto inesistenti, e successivamente acquisiti da una società romana che li ha utilizzati per saldare i suoi debiti con il Fisco.