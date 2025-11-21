“Stupore ed Emozione”, il caciocavallo di Carovilli finalista al concorso caseario ospitato a Bergamo

Il caseificio “Pastore Serafino” di Carovilli ha partecipato al prestigioso concorso caseario internazionale “Stupore ed Emozione” tenutosi a Bergamo, passando la preselezione e arrivando in finale, nella categoria “pasta filata semidura e dura”.

Proprio oggi ci sarà la finale, durante la quale si assegneranno le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, e la prestigiosa medaglia supergold. Il piccolo caseificio di Carovilli, cuore verde dell’Alto Molise, ha presentato la punta di diamante della sua produzione, ovvero il caciocavallo, stagionato per ben diciotto mesi. Un prodotto di eccellenza, simbolo stesso del mondo caseario altomolisano, che ha conquistato la giuria di esperti.



«Questa è una vera occasione per far scoprire ed apprezzare un’eccellenza molisana come il caciocavallo, – spiegano dal caseificio di Carovilli – nonché per far conoscere anche nel resto d’Italia il valore e la passione che il “Pastore Serafino” da decenni mette in gioco nel panorama caseario altomolisano».