Solidarietà Abruzzo-Ucraina: donati otto autobus alla città di Leopoli

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha presenziato oggi, a Pescara, nella sede della TUA, alla firma dell’accordo formale tra la società di trasporto regionale, rappresentata dal presidente Gabriele De Angelis, ed una delegazione ucraina della città di Leopoli per la donazione di otto autobus Euro 5. L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nel quadro della cooperazione internazionale e del sostegno concreto alle popolazioni colpite dal conflitto.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente Marsilio ha sottolineato il valore simbolico e operativo dell’operazione. “Questa iniziativa di solidarietà – ha dichiarato – non richiede una mia autorizzazione formale, trattandosi di una scelta autonoma di TUA nella gestione del proprio patrimonio e nella dismissione di mezzi non più utili al servizio. Ringrazio, comunque, per la correttezza e la condivisione con cui l’iniziativa è stata portata avanti, che ho sostenuto fin da subito. Nutro – ha proseguito – una profonda ammirazione per il popolo ucraino, per la resistenza che sta dimostrando e per l’esempio che offre a tutti i popoli che credono nella libertà e nell’indipendenza. Anche attraverso gesti concreti come questo vogliamo continuare a sostenere il loro sforzo. La nostra regione ha accolto oltre diecimila profughi ucraini, molti dei quali sono ancora oggi sul nostro territorio. Si tratta ormai di un’emergenza diventata duratura”.

Marsilio ha poi ricordato che “Leopoli è una città segnata dalla storia e dalla guerra: per questo il nostro gesto nasce da una profonda consapevolezza e da una sincera vicinanza. La guerra è una realtà drammaticamente presente e vogliamo fare la nostra parte per aiutare chi la sta subendo”.

Il Presidente ha poi ribadito come l’Abruzzo si confermi protagonista in azioni di mutuo soccorso tra istituzioni, ringraziando i vertici di TUA e i rappresentanti della città di Leopoli per aver trasformato un passaggio gestionale ordinario in un esempio virtuoso di collaborazione internazionale.

Sono stati donati otto autobus interurbani da 12 metri, immatricolati nel 2008, scelti per la loro efficienza e conformità ai requisiti tecnici richiesti dalla municipalità di Leopoli. L’obiettivo è quello di garantire i servizi essenziali, il trasporto verso le scuole, il lavoro e le strutture di assistenza in un momento di estrema fragilità per il territorio ucraino.

All’incontro hanno partecipato figure di rilievo tra cui Oleh Zabarylo, direttore del settore Mobilità della città di Leopooli, e Iryna Ivanyshyn, vicedirettrice dei Progetti Internazionali.

All’evento ha partecipato anche l’assessore regionale alle attività produttive, Tiziana Magnacca.