Vigili del fuoco: il comandante Giangiobbe riceve in caserma il nuovo Questore della provincia pentra

Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Antonio Giangiobbe, con i funzionari del Comando e personale in servizio, ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo questorie di Isernia, Luigi Peluso, nella sede di piazzale Angelo Guglielmi.

Il nuovo Questore ha incontrato, in un clima di grande cordialità, il personale operativo e amministrativo e ha visitato i vari uffici e settori operativi della sede del Comando, in particolar modo si è soffermato a visitare la sala operativa, cuore pulsante di tutto il sistema del soccorso tecnico urgente, uno dei compiti istituzionale con cui tutti i giorni i vigili del fuoco si trovano ad affrontare.

L’incontro è terminato con l’impegno reciproco del Comandante e del Questore di portare avanti una collaborazione incisiva ed efficace, finalizzata alla risoluzione delle diverse criticità riscontrabili sul territorio.