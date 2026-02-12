SOND The School of Narrative Dance, parte il progetto ideato dall’artista Marinella Senatore

È aperta la open call indirizzata a singoli cittadini di ogni età, associazioni, gruppi e comunità eterogenee per partecipare a SOND The School of Narrative Dance, il progetto ideato dall’artista Marinella Senatore, finanziato dal Comune dell’Aquila nell’ambito del programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e presentato dalla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

The School of Narrative Dance è un progetto artistico partecipativo, che arriva all’Aquila dopo essere stato sperimentato già in altri Paesi, per creare insieme lavorando attraverso il movimento, la musica, la voce e la presenza. Il progetto culminerà, domenica 7 giugno, in una grande parata collettiva che attraverserà le strade della città: non una performance convenzionale, ma un rituale aperto e inclusivo, che prende forma a partire dai partecipanti stessi.

L’appuntamento sarà organizzato nel corso di alcuni incontri guidati, basati sull’ascolto reciproco, sulla consapevolezza del gruppo e sulla costruzione di una presenza condivisa che si terranno nei prossimi mesi, da marzo a maggio, presso il MAXXI L’Aquila. La partecipazione non richiede l’apprendimento di nuove abilità, né la preparazione di coreografie o repertori specifici.

Durante il percorso, tutte le arti, tutti i corpi e tutte le esperienze si troveranno a convivere in uno spazio comune e la performance finale sarà, nelle intenzioni di Marinella Senatore “un’esperienza fisica e sociale, un atto di incontro e di appartenenza”. Il progetto ha infatti l’obiettivo di connettere la comunità che si riconosce proprio nella pluralità e nella diversità dei suoi partecipanti.

Per partecipare, è necessario rispondere alla open call entro il 10 marzo alle 12 scrivendo all’indirizzo maxxilaquila@fondazionemaxxi.it.