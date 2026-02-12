Sanità e soccorso: visita del direttore generale Asl al nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Chieti

Due ingegneri, esperienze professionali diverse e un obiettivo comune: tutelare la collettività e l’integrità delle persone e dell’ambiente. Si sono trovati in sintonia al loro primo incontro il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, e il nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Chieti, Giampaolo Lampis, nel corso della visita istituzionale fatta al comando di via Masci. E’ stata l’occasione per conoscersi, ma anche rinnovare i rapporti tra la sanità pubblica e l’istituzione sicuramente più amata dai cittadini, che ne riconoscono il valore e la generosità.

Palmieri ha illustrato al comandante l’organizzazione dei servizi sanitari nel territorio della provincia, con particolare riferimento alla costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano e Vasto, sottolineandone caratterizzazioni e specificità.

Lampis, che ha ricoperto in passato diversi incarichi operativi, ha espresso entusiasmo per la nuova esperienza lavorativa in questa provincia, nella quale il corpo dei Vigili del fuoco continuerà a operare con dedizione e impegno.

«Ho trovato nel comandante un interlocutore attento e disponibile – è il commento di Palmieri – interessato a conoscere l’organizzazione dei servizi sanitari in questo territorio e i progetti in itinere. È stato un incontro per nulla formale, ma denso di significato, che ho inteso come avvio di una proficua collaborazione».