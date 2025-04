Soppressione dirigenza scolastica Carovilli, il Comune presenta ricorso al Tar Molise

Il Comune di Carovilli ha presentato ricorso al Tar Molise impugnando la decisione del Consiglio regionale di sopprimere la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo”, prevista nel piano di dimensionamento scolastico 2025-2026.

«Crediamo – ha dichiarato alla stampa il sindaco Simone Nuosci – che un presidio come la scuola sul territorio sia imprescindibile e, proprio per questo, abbiamo presentato ricorso al Tar per l’annullamento del Piano di dimensionamento scolastico che ha visto smembrare il nostro eccellente istituto».