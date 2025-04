Due cani predati dai lupi tra Belmonte e Castiglione, presentata denuncia ai Carabinieri

Un segugio maremmano tigrato e un altro cane da caccia nero focato, rispondenti ai nomi di Moro e Asso, sono scomparsi nel nulla in località Lago la Croce, nella mattinata di domenica scorsa. A denunciare l’accaduto il proprietario, un uomo residente a Castiglione Messer Marino, che stava in quella zona, insieme ai suoi cani, per una escursione in ambiente.

Lo stesso si è accorto che i suoi cani si erano allontanati da troppo tempo e si è messo alla loro ricerca. Mentre li cercava ha intravisto più in quota due lupi che si allontanavano dalla zona nei pressi del lago e ha subito pensato al peggio. Sembra infatti che i due lupi portassero in bocca qualcosa che, data la distanza, non è stato possibile identificare meglio. L’uomo ha esteso le ricerche setacciando l’intera area e si è imbattuto in una scena che lascia pensare ad una predazione da parte dei lupi. Sul posto, infatti, ha trovato evidenti tracce di sangue, rese ancor più visibili dalla brina presente nella mattinata di lunedì. Il proprietario degli animali, regolarmente detenuti in base alle normative veterinarie vigenti, nella mattinata di ieri ha presentato formale denuncia presso la stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino.

Per intuibili motivi l’episodio è stato denunciato come “smarrimento” dei due cani, mentre l’ipotesi più verosimile, suffragata dai riscontri e dalle tracce ematiche sul terreno, è che si sia trattato di una predazione da parte dei lupi. In quella stessa zona di Lago la Croce, nei mesi scorsi, erano state rinvenute esche avvelenate e addirittura una carcassa di lupo, a dimostrazione della presenza accertata dei predatori.