Sopralluogo della Protezione civile a Castiglione, Di Palma: «Situazione critica che richiede interventi urgenti»

Sopralluogo del personale del Dipartimento nazionale della Protezione civile, nella giornata di oggi, sul territorio di Castiglione Messer Marino a rischio isolamento a causa delle numerose frane e del dissesto idrogeologico che ha costretto alla chiusura della quasi…

Sopralluogo del personale del Dipartimento nazionale della Protezione civile, nella giornata di oggi, sul territorio di Castiglione Messer Marino a rischio isolamento a causa delle numerose frane e del dissesto idrogeologico che ha costretto alla chiusura della quasi totalità delle strade provinciali.

Oltre al personale della Protezione civile nazionale, la responsabile tecnico della Provincia di Chieti, Ing. Paola Campitelli, i rappresentanti della Protezione Civile Regionale, con Gabriele Pizzi (Ufficio supporto al Direttore).

«Un sopralluogo fondamentale per verificare lo stato reale del territorio, valutare la possibilità di riconoscimento dello stato di emergenza (regionale o nazionale), effettuare un primo censimento degli studenti e delle persone in condizioni di fragilità, analizzare la situazione sanitaria, definire le priorità degli interventi, verificare direttamente i punti interessati dai movimenti franosi e fare il punto con la Provincia sulle azioni immediate da intraprendere» spiegano dal Comune di Castiglione.

Il dissesto sulla provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna

La sindaca Silvana Di Palma ha fatto presente al personale della Protezione civile che «il territorio di Castiglione Messer Marino si trova in una condizione estremamente critica: quattro accessi su cinque risultano compromessi e uno solo accesso è attualmente percorribile, in condizioni precarie. Una situazione che mette seriamente a rischio la sicurezza dei cittadini, i collegamenti essenziali e la gestione di eventuali emergenze sanitarie».