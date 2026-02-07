Sorpreso alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti, denunciato

  • News

    La Compagnia Carabinieri di Bojano, nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, ha svolto nella notte tra il 6 e 7 febbraio una mirata attività di prevenzione e vigilanza nei comuni di Sepino, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio e Cercemaggiore.

    Il servizio, effettuato dalle ore 22 del 6 febbraio alle ore 6 del 7 febbraio, era finalizzato a garantire un presidio capillare del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati, al rispetto delle norme del Codice della Strada e al controllo degli esercizi pubblici.

    Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno: deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Campobasso un uomo sorpreso alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti; identificato 59 persone; controllato 21 veicoli; elevato contravvenzioni al Codice della Strada elevate, per un importo complessivo di euro 1.587,00; sequestrato un’autovettura; ritirato una patente di guida; decurtati 10 punti patente; segnalato alla Prefettura di Campobasso un giovane poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente; controllati 8 soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari; controllati 7 esercizi pubblici.

    Il Comando della Compagnia Carabinieri di Bojano sottolinea come tali servizi rappresentino un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma a tutela della sicurezza pubblica e della legalità, assicurando una presenza costante sul territorio. Analoghi controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi periodi, con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati e mantenere elevato il livello di sicurezza percepita dalla cittadinanza. Il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari nel corso delle quali l’indagato potrà esperire, nell’ottica difensiva, tutti i rimedi processuali di rito previsti dal codice.

