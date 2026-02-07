Sorpreso alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti, denunciato

La Compagnia Carabinieri di Bojano, nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, ha svolto nella notte tra il 6 e 7 febbraio una mirata attività di prevenzione e vigilanza nei comuni di Sepino, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio e Cercemaggiore.

Il servizio, effettuato dalle ore 22 del 6 febbraio alle ore 6 del 7 febbraio, era finalizzato a garantire un presidio capillare del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati, al rispetto delle norme del Codice della Strada e al controllo degli esercizi pubblici.

Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno: deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Campobasso un uomo sorpreso alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti; identificato 59 persone; controllato 21 veicoli; elevato contravvenzioni al Codice della Strada elevate, per un importo complessivo di euro 1.587,00; sequestrato un’autovettura; ritirato una patente di guida; decurtati 10 punti patente; segnalato alla Prefettura di Campobasso un giovane poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente; controllati 8 soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari; controllati 7 esercizi pubblici.

Il Comando della Compagnia Carabinieri di Bojano sottolinea come tali servizi rappresentino un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma a tutela della sicurezza pubblica e della legalità, assicurando una presenza costante sul territorio. Analoghi controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi periodi, con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati e mantenere elevato il livello di sicurezza percepita dalla cittadinanza. Il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari nel corso delle quali l’indagato potrà esperire, nell’ottica difensiva, tutti i rimedi processuali di rito previsti dal codice.