Coltello in pugno rapina un negoziante, bloccato e denunciato dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di ieri venerdì 6 febbraio, in Viale Gabriele D’Annunzio di Pescara, il dipendente di un piccolo esercizio commerciale, è stato derubato dell’incasso e di alcuni beni in esposizione da un 46enne pregiudicato pescarese. Nel dettaglio, quest’ultimo dopo essersi impossessato della refurtiva anzidetta, si guadagnava la fuga dietro la minaccia di un coltello.

Le immediate indagini poste subito in essere dai Carabinieri della Stazione Pescara Principale sono culminate nella serata di ieri con l’identificazione ed il conseguente deferimento alla Procura della Repubblica di Pescara del predetto 46enne. Le responsabilità a carico dell’indagato sono state determinate oltre che dalle significative acquisizioni testimoniali assunte nell’immediatezza dalla vittima, soprattutto dagli esiti delle successive operazioni di sopralluogo e repertamento, che con particolare riferimento alle risultanze dalle analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza situati sia all’interno, che nei pressi del luogo ove il fatto si è consumati, hanno consentito di ricostruire chiaramente il susseguirsi degli eventi e di identificare l’indagato.