Spaccia eroina, cocaina e crack a bordo della bici elettrica: giovane del Vastese arrestato

Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Vasto ha tratto in arresto un giovane vastese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato il giovane sfrecciare a bordo di una bici elettrica ed hanno proceduto al suo controllo. Il suo vistoso nervosismo e la malcelata preoccupazione hanno destato l’attenzione degli agenti che hanno effettuato una perquisizione personale rinvenendo un involucro con oltre 22 grammi di eroina e 3 involucri di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane ed ha permesso di rinvenire ulteriori sostanze del tipo eroina, cocaina e crack per un peso complessivo di circa 30 grammi divisi in oltre 30 dosi già pronte ed imbustate per l’attività di spaccio.

Tutte le sostanze sono state opportunamente sequestrate, inoltre nell’abitazione è stata trovata anche una considerevole somma di denaro in contante, circa 9.000 euro, di cui una parte in banconote di piccolo e medio taglio. Il P.M. di turno, tempestivamente avvertito, ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane vastese in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.