Spacciano marijuana davanti alle scuole del Chietino, arrestati due diciottenni incensurati

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lanciano nel corso di mirati servizi volti alla repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici superiori, hanno tratto in arresto due giovani diciottenni, incensurati.

Nel corso di tali servizi, proprio in prossimità di un istituto superiore del comprensorio frentano, gli agenti si sono insospettiti del comportamento assunto da due ragazzi che, con zaino in spalla, erano alquanto guardinghi, tanto che di lì a breve venivano sorpresi in flagranza di reato, mentre consegnavano otto dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ad un altro giovane. Gli stessi venivano immediatamente bloccati e la sostanza stupefacente sequestrata dai poliziotti. Approfondimenti investigativi portavano ad effettuare una successiva perquisizione con rinvenimento di ulteriori gr. 50 circa di hashish ed altre16 dosi di marijuana già confezionate oltre che un bilancino di precisione.

In virtù di ciò, i due giovani venivano dichiarati in arresto e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice.

Il giovane acquirente della sostanza è stato segnalato, quale assuntore, al Prefetto di Chieti.