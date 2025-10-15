Spaccio di droga nel Chietino, in corso arresti e perquisizioni sul territorio della provincia

Dalle prime luci dell’alba, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, stanno eseguendo una vasta operazione antidroga nei confronti di un nutrito gruppo di persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, tipo cocaina, hashish e marijuana, principalmente attivi nelle piazze di Chieti e Lanciano. In esecuzione arresti e perquisizioni.

