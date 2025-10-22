Spaccio di sostanza stupefacente: finisce in carcere un 44enne straniero

Ovindoli (AQ) – Alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Ovindoli hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 44enne di origine straniera, residente fuori regione, ma domiciliato nella provincia aquilana, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Massa.

Il provvedimento fa riferimento ad una sentenza emessa nel 2022 dal Tribunale Ordinario di Massa, con la quale l’uomo è stato condannato alla pena di 2 anni, 5 mesi e 17 giorni di reclusione ed al pagamento di 16.000 € di multa per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti per i quali è stata emessa la sentenza di condanna, divenuta definitiva, risalgono al mese di luglio 2022, quando l’uomo fu arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carrara per aver ceduto una dose di cocaina ed averne detenute altre ai fini di spaccio.

I Carabinieri della Stazione di Ovindoli hanno rintracciato il 44enne ed hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, conducendolo presso la casa circondariale San Nicola di Avezzano, dove dovrà scontare la pena.