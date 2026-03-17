Spaccio ed estorsione: in corso vasta operazione dei Carabinieri, arresti e perquisizioni

Su delega della locale Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Pescara stanno danno esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara, nei confronti di 19…

Su delega della locale Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Pescara stanno danno esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara, nei confronti di 19 soggetti, 13 già detenuti in carcere (attualmente reclusi presso la locale casa circondariale ed in quelle di Rieti, Frosinone, Civitavecchia e Siena), 3 da sottoporre a misura restrittiva in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 1 raggiunto dal divieto di dimora nel Comune di Pescara, gravemente indiziati – allo stato delle indagini – di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, divieto di utilizzo di dispositivi elettronici ed estorsione.

Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara.