Malattie delle api e salute degli alveari: disponibile il manuale di Contessi e Formato

Il cambiamento climatico, la diffusione di patogeni, parassiti e predatori esotici, l’utilizzo scorretto di pesticidi, le pratiche agricole intensive e in generale un ambiente sempre più ostile hanno creato per le api una situazione di costante emergenza che…

Il cambiamento climatico, la diffusione di patogeni, parassiti e predatori esotici, l’utilizzo scorretto di pesticidi, le pratiche agricole intensive e in generale un ambiente sempre più ostile hanno creato per le api una situazione di costante emergenza che deve essere affrontata mediante corrette pratiche gestionali e veterinarie. Saper gestire una situazione come quella descritta presuppone competenze, acquisibili con una costante azione di formazione ed aggiornamento degli addetti ai lavori.

In questo libro vengono affrontati in modo chiaro ed esauriente i principali aspetti della biologia e della patologia delle api, come individui e soprattutto come alveare.

Oltre alla tradizionale suddivisione delle patologie tra malattie parassitarie, batteriche, virali e fungine, senza trascurare i predatori, si è cercato di esporre la materia in base a criteri di rilevanza, sfruttando le novità della ricerca in fatto di eziologia e di tecniche diagnostiche.

Un’aggiornata appendice normativa fornisce le necessarie informazioni su tutte le norme che, a vario titolo, interessano il settore.

Gli autori si rivolgono alle migliaia di apicoltori operanti in Italia, ma anche ai tanti veterinari, sia operanti nel privato sia nei Servizi veterinari pubblici, che stanno assumendo un ruolo sempre più importante in apicoltura, oltre al personale tecnico degli Enti coinvolti e agli studenti che si approcciano a questa materia.

Indice

Biologia ed organizzazione sociale delle api – La gestione delle api allevate: buone pratiche e misure di biosicurezza – I predatori – Malattie parassitarie di maggior rilevanza – Malattie di natura batterica di maggior rilevanza – Malattie di natura fungina di maggior rilevanza – Malattie di natura virale di maggior rilevanza – Malattie di minor importanza – Intossicazioni ed avvelenamenti delle api – Piante tossiche per le api – Sindrome dello spopolamento degli alveari – Normativa sanitaria di riferimento.

Dettagli

2 Edizione

€ 42,00 – Edagricole di Tecniche Nuove spa

ISBN: 978-88-506-5680-6

Pagine 468 – formato 17 x 24 cm

Tel. 051.65751 – e-mail: libri.edagricole@tecnichenuove.com – www.edagricole.it

Autori

Alberto Contessi è un biologo, specializzato in fitopatologia ed esperto in apidologia. Ha diretto per dieci anni il Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, e per sei anni è stato Presidente dell’Osservatorio Nazionale Miele. È coordinatore del Tavolo tecnico dell’Intesa nazionale apicoltura/agricoltura e Direttore Responsabile del “Notiziario dell’Apicoltore”. È autore del volume Le Api. Biologia, allevamento, prodotti. Si occupa di apicoltura da oltre quarant’anni.

Giovanni Formato è docente di Apidologia nel corso di Medicina Veterinaria dell’Università di Roma Tor Vergata. Specializzato in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, esperto in apidologia e patologie delle api, lavora presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, dove ha diretto il Laboratorio di Apicoltura, il Centro di Riferimento FAO su salute delle api, sicurezza dei prodotti dell’alveare e antibiotico-resistenza e il Centro di Collaborazione WOAH sulle buone pratiche apistiche e la biosicurezza. Coordina numerosi progetti nazionali e internazionali. Collabora con APIMONDIA e l’Associazione di Apicoltori Europea (EBA).