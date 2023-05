Sviluppo della montagna, bando per le imprese femminili

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie l’avviso pubblico della misura che finanzia i programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e innovativo sostenuti da imprese femminili ubicate nei Comuni montani italiani. Un’iniziativa che vede particolare favore e appoggio di Uncem e che potrebbe interessare praticamente tutti i centri dell’Alto Molise. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con tale misura, promuove l’incentivazione di “Imprese femminili innovative montane – IFIM”. Gli incentivi possono essere richiesti per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici; hardware e software; brevetti e licenze; certificazioni purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa e legate al programma d’investimento presentato; consulenze specialistiche tecnologiche nella misura massima del 20% del totale delle spese di cui ai punti precedenti. Il programma d’investimento deve essere mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, oppure finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca. L’incentivo è gestito da Invitalia e le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 30 maggio. La dotazione complessiva è di 3,9 milioni di euro.

