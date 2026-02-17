Taglio guardie mediche, Saia convoca la Conferenza dei sindaci: «Serve una sanità efficiente ed efficace»

«Ho convocato una nuova Conferenza dei sindaci, prevista il 23 febbraio alle 10 nella sala della Costituzione di Campobasso. Ci confronteremo sul taglio delle guardie mediche e sulla proposta di emendamento alla legge delega del Governo in merito alla riorganizzazione sanitaria».
Lo annuncia il sindaco di Agnone, Daniele Saia, in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci, organo consultivo in materia di sanità.
«Sono temi che abbiamo affrontato già nelle precedenti riunioni, – aggiunge Saia – soprattutto per quanto riguarda la questione delle guardie mediche. Avevamo già espresso la nostra contrarietà a possibili riduzioni dei servizi. Alla luce dei recenti sviluppi, riteniamo necessario tornare a discutere su questi punti per ribadire ancora una volta la necessità di una sanità efficiente ed efficace, che possa rispondere con rapidità alle necessità di tutti i cittadini, dalla montagna al mare».