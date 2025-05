TechSocialcare, Agnone in trasferta in Repubblica Ceca: i servizi sociosanitari in aree a forte invecchiamento

Le buone pratiche, quando si tratta di servizi sociosanitari, vanno condivisi e messi a sistema. E in questa ottica si inserisce il viaggio studio di una delegazione del Comune di Agnone nella Repubblica Ceca. Il sindaco Daniele Saia, accompagnato dalla segretaria generale del Comune di Agnone, Maria Teresa Miraldi e dal responsabile del progetto per l’ente comunale Ettore Fiorito, saranno a Praga, in questi giorni, ospiti dell’Università Tecnica Ceca, per partecipare all’evento di lancio e alla study visit del progetto “TechSocialcare” co-finanziato dal Programma Interreg Europe 2021-2027.

Il focus del progetto è sui temi legati ai servizi sociosanitari in aree dove l’invecchiamento della popolazione, la crescente presenza di malattie croniche e le mutevoli dinamiche sociali hanno portato a una crescente domanda di assistenza. Domanda crescente alla quale, troppo spesso, non corrisponde l’erogazione adeguata di servizi. Proprio in questi giorni la comunità agnonese, ad esempio, è alle prese con la volontà politica di sopprimere l’ambito sociale di zona, che verrà accorpato a quello di Isernia, con tutto ciò che potrebbe conseguirne in termini di riduzione dei cosiddetti servizi di prossimità.

«L’obiettivo – spiegano dal Comune di Agnone – è quello di individuare strumenti tecnici innovativi al fine di creare un’assistenza efficace e di qualità per un numero sempre maggiore di utenti. L’integrazione con le nuove tecnologie e l’ottimizzazione delle risorse portano ad una riduzione degli oneri amministrativi e ad un coordinamento efficiente tra pazienti, operatori sanitari e famiglie. Ciò garantisce un’assistenza rapida ed efficace a chi ne ha bisogno».

Il progetto conta dodici partner provenienti da otto diversi Paesi europei, tra i quali, appunto, anche il Comune di Agnone e vede come capofila l’Università Tecnica Ceca di Praga. All’evento parteciperanno tutti i partner internazionali del progetto e ci sarà una study visit presso alcune strutture sociosanitarie della città di Praga che usano sistemi innovativi a livello assistenziale.