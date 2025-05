Tenta di irrompere in casa altrui per rivedere la ex moglie, 44enne arrestato dai Carabinieri

Era già stato sottoposto, nelle scorse settimane, alle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla moglie, il 44enne arrestato ieri mattina dai Carabinieri di L’Aquila.

L’uomo, già indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, lo scorso sabato sera ha fatto irruzione nel cortile dell’abitazione di una coppia di amici, forzando il cancello di ingresso, nel tentativo di incontrare la moglie, presente in quel momento a casa degli amici.

Il 44enne non è riuscito a rompere la porta finestra per accedere in casa ed è fuggito pochi istanti prima dell’arrivo dei Carabinieri, a cui il proprietario di casa aveva chiesto aiuto tramite il “112” e a cui sono stati riferiti i fatti.

L’uomo, rintracciato nella mattinata di domenica, ha tentato di discolparsi, fornendo una versione dei fatti rivelatasi del tutto priva di fondamento, così come è stato appurato dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Sezione Operativa di L’Aquila.

La condotta del 44enne, denunciato anche per il reato di calunnia, è stata oggetto di una relazione che i Carabinieri hanno inviato alla Procura della Repubblica del capoluogo, i cui riscontri hanno permesso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila di emettere un provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere del 44enne.

L’ordinanza è stata eseguita ieri mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di L’Aquila, che hanno condotto l’uomo presso la casa circondariale di L’Aquila.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.