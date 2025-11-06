Tentato furto notturno in un bar: ladri messi in fuga dai Carabinieri, indagini in corso

Notte movimentata quella tra il 4 e il 5 novembre 2025 in viale Gabriele D’Annunzio, a Pescara, dove un tentato furto ai danni di un esercizio commerciale avrebbe avuto conseguenze ben più gravi senza il pronto intervento dei Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, nel corso della notte, in orario di chiusura, un ignoto malvivente si è introdotto in un noto bar situato lungo viale Gabriele D’Annunzio, dopo aver forzato la porta d’ingresso del locale. Una volta all’interno, il ladro avrebbe cercato di impossessarsi del denaro o di altri beni di valore, ma la sua azione si è interrotta bruscamente. Sorprendentemente, infatti, sarebbe riuscito a rubare soltanto una scatola di dolci esposta vicino all’ingresso, prima di essere messo in fuga dal tempestivo arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, immediatamente intervenuti dopo la segnalazione telefonica dello stesso proprietario.

Fortunatamente, i danni riportati si limitano alla porta d’ingresso, mentre non risultano altri ammanchi o conseguenze gravi. L’intera area è coperta da un sistema di videosorveglianza e le immagini delle telecamere sono ora al vaglio degli investigatori che cercheranno di risalire all’identità del responsabile.

Un episodio che, pur con un epilogo fortunatamente lieve, riporta l’attenzione sul tema della sicurezza dei locali commerciali e sull’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, capace in questo caso di impedire un furto ben più grave ed assicurare un intervento rapido ed efficace.