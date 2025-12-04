Terzo settore e aree interne, Pazzagli e Di Palma: «Volontariato risorsa centrale per tenere vivi i paesi montani»

Può il terzo settore contribuire alla promozione dei territori e alla socialità dei comuni delle aree marginali? Questa è la domanda su cui verterà il secondo e prossimo incontro della Scuola dei Piccoli Comuni (SPICCO) di Castiglione Messer Marino (CH), in programma venerdì 12 dicembre alle 14,30 nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale (Via Istonia, 44). A relazionare sul tema ci sarà Patrizia Bertoni, responsabile nazionale formazione del Forum Terzo Settore, principale organismo di rappresentanza unitaria del terzo settore italiano.

Come al solito la lezione sarà seguita dalla parte laboratoriale, che per l’occasione ospiterà il sindaco di Sant’Omero (TE), Andrea Luzii accompagnato dal presidente della Pro Loco del centro teramano e presidente UNPLI Abruzzo, Sandro Di Addezio che illustreranno l’esperienza virtuosa di collaborazione tra la Pro Loco e l’amministrazione comunale, peraltro in linea con il trend regionale: in Abruzzo, il 97% di queste associazioni dichiara di collaborare fattivamente con i comuni. Interverrà anche Pasquale Colamartino, coordinatore tecnico dell’Osservatorio associativo di AVIS nazionale, per raccontare come questa rete associativa si interfaccia con le comunità che vivono nelle aree interne. Gli incontri sono aperti a tutti ed è possibile iscriversi direttamente visitando il seguente link: https://scuolapiccolicomuni.it/iscrizioni_2526/

Ad aprire i lavori saranno la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, e il direttore della Scuola, Rossano Pazzagli, docente all’Università del Molise: «Il volontariato si sta affermando quale risorsa centrale per tenere vivi i paesi delle aree interne – affermano Di Palma e Pazzagli – In alcuni centri, c’è un profondo radicamento di forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, soprattutto i comuni, e il mondo dell’associazionismo, con risultati importanti. Non a caso, l’Italia è l’unico paese europeo che si è dotato di uno strumento legislativo sul tema, il Codice del terzo settore». La stessa SPICCO è diventata un’associazione, alla quale i partecipanti alla Scuola possono associarsi per essere parte ancora più attiva della Scuola. Alla fine della giornata, in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie, l’organizzazione offrirà un aperitivo ai presenti, con scambio di auguri.

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di Ruralità e Solidarietà ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da Società dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, UNCEM Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si può visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.