Tir perde gasolio sulla fondovalle Trigno, sul posto personale Anas e Carabinieri: traffico bloccato

Un tir ha perso gasolio dal proprio serbatoio, imbrattando la sede stradale e causando quindi una situazione di pericolo, lungo la fondovalle Trigno all’altezza dello svincolo per Trivento.

Sul posto si è recata una pattuglia di Carabinieri della stazione di Schiavi di Abruzzo, già in circuito di perlustrazione sul territorio. I militari, compresa la pericolosità dell’evento, hanno allertato il personale Anas che ora sta operando per ripristinare lo stato dei luoghi, ripulendo la sede stradale dalla patina di gasolio che notoriamente crea una patina che riduce l’aderenza degli pneumatici, causando scivolamento.

Al momento, al fine di consentire le operazioni di pulizia e ripristino delle normali condizioni di sicurezza, il traffico è bloccato in direzione Isernia. I militari stanno invece gestendo la viabilità in direzione mare. La strada sarà riaperta al traffico non appena ultimati gli interventi di bonifica.