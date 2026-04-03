Tir si ribalta sull’autostrada, i Vigili del fuoco estraggono l’autista dalle lamiere

Poco dopo le 14,30 di oggi i Vigili del Fuoco del comando di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli sono intervenuti sull'autostrada A14 al km457, 500 dir. nord in territorio di Montenero di Bisaccia per un…

Poco dopo le 14,30 di oggi i Vigili del Fuoco del comando di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli sono intervenuti sull’autostrada A14 al km457, 500 dir. nord in territorio di Montenero di Bisaccia per un incidente stradale.

Un’autoarticolato che trasportava paglia si è ribaltato, la squadra giunta sul posto ha estratto il conducente dall’abitacolo e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto anche la Polizia stradale.

Rallentamenti sia sulla corsia di nord che sud per l’ incidente e parte del carico disperso sulla sede stradale.