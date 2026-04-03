Abitazione minacciata da una frana, doppio intervento dei Vigili del fuoco a Schiavi e Castelguidone

Con le provinciali chiuse per motivi di sicurezza o perché frana, anche prestare soccorso tecnico urgente diventa problematico, come se già non bastasse la distanza dei centri dell’Alto Vastese dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Vasto.
Una squadra sta intervenendo, in questo momento, nel Comune di Castelguidone, dove è stata segnalata la criticità dovuta ad un palo della linea elettrica pericolante.
I Vigili del fuoco, partiti da Vasto, stanno raggiungendo Castelguidone dall’unico varco di accesso rimasto aperto, quello per contrada Penna di Trivento.
Un altro intervento dei Vigili del fuoco è stato richiesto in frazione Valli di Schiavi di Abruzzo dove uno smottamento minaccia una abitazione della contrada.