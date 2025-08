Tira i capelli e schiaffeggia la ex compagna incinta, in manette un 32enne cubano

I carabinieri del Comando Stazione carabinieri di Fossacesia, hanno eseguito il 17 luglio scorso un Ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p Tribunale di Lanciano nei confronti di un 32enne cubano residente sulla costa Chietina.

L’uomo, già sottoposto alla misura del divieto di dimora in un comune del Chietino luogo di residenza della ex compagna, una italiana 26enne e verso la quale si era reso responsabile di ripetuti atti di violenza, violava la prescrizione imposta, aggredendo in luogo pubblico davanti ad altre persone per l’ennesima volta la donna che veniva ripetutamente tirata per i capelli e schiaffeggiata nonostante fosse in avanzato stato interessante.

Per tale motivo, il G.i.p accogliendo la richiesta della Procura di Lanciano, nel prendere atto che la precedente misura del divieto di dimora non aveva avuto alcuna efficacia dissuasiva nei confronti dell’uomo che quindi avrebbe potuto portare a compimento i suoi propositi minacciosi e violenti, ha immediatamente sostituto la precedente misura coercitiva con una più afflittiva, disponendo la custodia in carcere nei confronti del 32enne, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Lanciano.