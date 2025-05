Tiro lunga distanza, trofeo “Auro d’Alba”: primeggiano Ciafardini, Corbo e De Thomasis

Un molisano di Trivento, un campano di Benevento e un abruzzese di Pescara hanno primeggiato, nelle rispettive categorie, nell’ambito della prima gara del torneo di tiro lunga distanza “Auro d’Alba” che ha preso il via sabato mattina a Schiavi di Abruzzo.

La competizione sportiva, giunta alla sua quinta edizione, attira sul campo di tiro attivo da quasi un decennio nel piccolo centro montano del Chietino-Vastese, decine di tiratori da tutto il centro sud Italia. La competizione si svolge con tiri su bersagli cartacei posti alla distanza di cinquecento metri. Diciassette tiri sul cartello, con lo scarto dei peggiori due colpi sparati, per un totale di tre cartelli per ogni partecipante.

Tre le categorie, in base alle caratteristiche dell’arma da fuoco impiegata.

Production Open: primo Antonio Corbo, secondo Romolo Gennaro, terzo Giuseppe Melone

Questo il podio della Production Open: medaglia d’oro per Antonio Corbo di Benevento, con il punteggio di 208 e sedici V-Bull; argento per Romolo Gennaro di San Giorgio del Sannio (Bn), con 203 e 9 V-Bull; bronzo per Giuseppe Melone di Villa Scontrone in provincia de L’Aquila con 202 e sette V-Bull.

F-Class Tr: primo Ciafardini, secondo Valerio, terzo Menditto

Nella categoria F-Class Tr a salire sul primo gradino del podio è stato Antonio Ciafardini di Trivento (Cb) con il punteggio di 221 e diciannove V-Bull, che porta a casa la sua prima medaglia d’oro in competizioni di tiro sulla lunga distanza; secondo posto per il veterano Pasqualino Valerio di Oratino (Cb), con 218 e venti V-Bull; medaglia di bronzo per Francesco Menditto, un altro tiratore esperto, con 207 e diciassette V-Bull.

F-Class Open: Andrea De Thomasis di Pescara ha realizzato il maggior numero di V-Bull

Nella categoria F-Class Open al momento un solo partecipante, ma già nelle prossime gare si attende l’iscrizione di altri agguerriti tiratori. Andrea De Thomasis di Pescara ha realizzato il maggior numero di V-Bull della giornata tra tutte e tre le categorie. Il suo punteggio totale è stato infatti di 220 punti e ben 21 V-Bull.

Seconda gara di campionato in programma il prossimo 31 maggio, ma già domenica prossima, l’11 maggio, il campo di tiro Auro d’Alba ospita un’altra competizione sportiva di livello, il Centerfire club match della specialità Prs (Precision rifle series). E ancora il 24 e 25 maggio si svolgeranno due gare del Campionato Nazionale PRS ITALY Centerfire, rispettivamente Match 3 e Match 4.