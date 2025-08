Torna la sagra della soppressata a Mirabello Sannitico

Estate fa rima con festa. E a Mirabello Sannitico nel cartellone estivo non poteva mancare l’appuntamento con la sagra della soppressata. Una serata all’insegna del divertimento e del buon cibo grazie alla dedizione e al lavoro del Salumificio Luisi che anche quest’anno ha deciso di realizzare un appuntamento per… palati fini.

Appuntamento il 9 agosto in piazza Vittorio Verdone vestita a festa per l’occasione. Sarà possibile degustare i prodotti del salumificio e ascoltare musica dal vivo grazie alla presenza dei Kubo, band composta da Marco Messore (basso e voce), Luigi Bove (tastiera), Nico Polzella (batteria) e Giulio Amicone (chitarra) che delizieranno i presenti. Il modo migliore per trascorrere una serata estiva in compagnia e godere delle bellezze del paese a due passi da Campobasso.

Un appuntamento che torna con il chiaro intento di confermarsi come uno degli eventi di punta dell’estate mirabellese, pronto a richiamare tante persone di tutte le età. Un evento che negli anni è cresciuto e migliorato, curato con dovizia di particolari e tanta dedizione da parte del Salumificio Luisi che anche per questa edizione non ha lasciato nulla al caso. Sarà quindi una serata da non perdere sotto tutti i punti di vista.