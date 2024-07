Tornareccio Music Camp: “Musica tra note, mosaici e bellezza”

Note musicali e poesia si incontrano domani a Tornareccio in “Musica tra note, mosaici e bellezza”, l’esclusivo evento artistico che Tornareccio Music Camp dedica all’arte e agli splendidi mosaici collocati nel museo a cielo aperto, nel cuore del borgo.

I dialoghi tra note e poesia, curati dall’Associazione Amici del Mosaico Artistico, si svolgeranno, nel centro storico alle ore 21.00, con l’incontro artistico tra i giovani musicisti del Camp – 50 provenienti da tutto l’Abruzzo e due dall’Argentina – che suoneranno in formazioni cameristiche curate dai maestri del Camp e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Tornareccio, che leggeranno versi dedicati al tema dell’amicizia. Ed è proprio questo nobile sentimento che ha ispirato l’unione delle diverse forme d’arte protagoniste dell’iniziativa, così come ha ispirato tutti gli eventi che si svolgono nel paese del miele e dell’arte. L’amicizia è inoltre il concetto principe di tutti i progetti artistici, tra i quali le iniziative dedicate ai mosaici e il museo del centro storico, realizzati grazie ai legami solidi nati tra coloro che amano il territorio e si adoperano ogni giorno per migliorarlo e promuoverlo. Un perfetto patto con le radici che quest’anno Tornareccio celebra, peraltro, con l’adesione all’Anno delle radici italiane nel mondo.

“La collaborazione tra gli attori del territorio è fondamentale per creare eventi e farli vivere nel tempo – commenta il sindaco Nicola Iannone -. Per questo ringrazio tutti quanti lavorano con passione e dedizione alla realizzazione degli eventi e tutta l’amministrazione comunale. Un lavoro di squadra prezioso per la crescita del nostro paese”. “Colgo l’occasione – conclude – per esprimere la nostra vicinanza alle due famiglie che nei giorni scorsi sono state colpite da due importanti lutti”.