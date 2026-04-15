Traliccio spostato da frana: cavo dell’alta tensione si spezza e innesca un incendio. Blackout e intervento dei Vigili del fuoco

Blackout elettrico, nella tarda serata di ieri, nei centri montani dell'Alto Vastese. Al buio, sia pure soltanto per una mezz'ora, sia Castiglione Messer Marino che Schiavi di Abruzzo. A causare l'interruzione dell'energia elettrica la rottura di un cavo…

Blackout elettrico, nella tarda serata di ieri, nei centri montani dell’Alto Vastese. Al buio, sia pure soltanto per una mezz’ora, sia Castiglione Messer Marino che Schiavi di Abruzzo. A causare l’interruzione dell’energia elettrica la rottura di un cavo dell’alta tensione verificatosi sul territorio di Castiglione Messer Marino, all’uscita del paese, lungo la vecchia provinciale Istonia.

Il principio di incendio innescato dal cavo dell’alta tensione

Il cavo staccatosi da un traliccio, a sua volta spostato da un movimento del terreno, precipitando al suolo ha poi innescato un principio di incendio che tuttavia è stato prontamente estinto dal personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone sopraggiunto dalla provinciale per Schiavi appena riaperta al traffico, atteso che la “mulattiera” non è ancora percorribile dai mezzi pesanti.

Il cavo che si è staccato a causa di un movimento franoso

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione, per quanto di propria competenza, e il personale Enel che ha provveduto al ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica nell’immediato, per rinviare a questa mattina gli ulteriori interventi che si rendessero necessari per stabilizzare la linea e impedire nuovi blackout.

L’intera rete elettrica ha subito, in più punti, spostamenti o addirittura la compromissione dei pali di sostegno, come accaduto nelle frazioni di Belmonte del Sannio dove nella mattinata di ieri il personale incaricato era impegnato nella sostituzione di alcune strutture. Alcune abitazioni in agro di Belmonte, da giorni, vanno avanti con dei generatori di corrente alimentati a gasolio.

Il generatore che alimenta le abitazioni di una frazione di Belmonte del Sannio

Analogamente sulla frane di via Kennedy a Castiglione Messer Marino, dove un traliccio è sprofondato, ma in quel caso specifico non risultano ancora interventi di messa in sicurezza della linea elettrica dell’alta tensione.

Il traliccio sprofondato a Castiglione Messer Marino in via Kennedy