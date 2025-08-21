Trasporto pubblico gratuito per le aree interne, la richiesta dei sindaci al presidente Marsilio

«Siamo con i sindaci dei comuni della Vallata del Sangro – Aventino, appoggiamo la loro richiesta di trasporto pubblico gratuito e consideriamo la battaglia paradigmatica di una necessità più ampia»: lo dichiara Alessandro Paglia, direttore di ALI Abruzzo.

Paglia prosegue: «È evidente che il trasporto pubblico gratuito sosterrebbe gli abitanti di questi territori nelle esigenze di lavoro e di studio. Sarebbe un intervento a beneficio dell’equità e della coesione territoriale, da valutare per un’area molto più ampia della regione. La nostra associazione nelle settimane scorse ha lanciato da Fabriano una serie di proposte, un possibile pacchetto da adottare per mettere a punto politiche stabili e strutturali per le aree interne. Abbiamo rivolto al Presidente della Regione Marsilio l’invito a farsene portavoce con il governo, visto che si tratta di un’ottima opportunità per mettere in moto la cosiddetta filiera. Il trasporto pubblico gratuito per le aree interne può essere un capitolo di questo ventaglio di interventi, da abbinare tra l’altro a standard in grado di mantenere i servizi, a cominciare da quelli scolastici, sui territori. Le aree interne hanno bisogno di lungimiranza e di investimenti e politiche stabili, non di rattoppi episodici».