Calcio: il capitano dell’Agnonese passa il confine e si “accasa” in Abruzzo, colpaccio della Robur

Lo storico capitano dell’Agnonese, vera bandiera vivente dei colori granata, passa il confine tra Abruzzo e Molise si “accasa” a Castiglione Messer Marino. Altro colpo di mercato della società sportiva Robur di Castiglione Messer Marino. I giallo blu castiglionesi portano in rosa Piergiulio Litterio detto Pippo, classe ’89, originario di Pescopennataro, bandiera dell’Olympia agnonese, che vanta qualcosa come quattrocento presenze in D e oltre duecento in Eccellenza molisana.
Altri acquisti recenti sono Carapello classe 97 di Montazzoli (attaccante), Giovanni Orlando da Roccaspinalveti (difensore) e Matteo Ninni sempre da Roccaspinalveti (centrocampista).