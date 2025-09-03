Treni: altri lavori sulle linee elettriche per Roma e Napoli, ancora disagi per gli utenti molisani

Dal 22 settembre 2025 al 19 gennaio 2026, per consentire i lavori di rinnovo della linea elettrica della tratta Venafro – Roccaravindola, tutti i treni della relazione Isernia – Napoli e viceversa avranno origine e termine a Vairano dove sarà effettuato l’interscambio con corse bus da e per Campobasso. I treni della linea Isernia – Roma e viceversa saranno attestati a Cassino dove sarà effettuato l’interscambio da e per Campobasso.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d’orario.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.