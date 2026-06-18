Truffe agli anziani, la Questura “arruola” i sacerdoti per fare prevenzione capillarmente sul territorio

Nel solco delle iniziative promosse dalla Questura di Campobasso per contrastare al massimo la commissione di delitti nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, il Questore Domenico Farinacci e l’Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano Mons. Biagio Colaianni hanno…

Nel solco delle iniziative promosse dalla Questura di Campobasso per contrastare al massimo la commissione di delitti nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, il Questore Domenico Farinacci e l’Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano Mons. Biagio Colaianni hanno stretto un’importante intesa per amplificare l’azione di sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni delle persone anziane, utilizzando la rete delle parrocchie per raggiungere in modo più capillare le potenziali vittime.

Si tratta di una collaborazione concreta, attraverso un messaggio che la Polizia di Stato, insieme alla Curia, ha pensato, con termini semplici e diretti, di far giungere a tutti i parrocchiani della Diocesi in occasione delle funzioni religiose, per richiamare l’attenzione e fornire alcuni strumenti utili a non cadere nella trappola delle truffe.

In tali circostanze sarà messo a disposizione dei fedeli anche il materiale informativo connesso alla campagna nazionale della Polizia di Stato “più sicuri INSIEME”, incentrata sul tema della prevenzione delle truffe.

Tra i raggiri utilizzati dai malfattori, che sempre più spesso fanno leva sulla paura, le richieste di denaro e preziosi, avanzate telefonicamente o di persona: si tratta di sconosciuti che si spacciano per appartenenti alle forze di polizia ovvero per professionisti o amici di propri familiari che riferiscono di agire per loro conto, paventando per qualche caro dell’incolpevole vittima uno stato di grave difficoltà o problemi legali o urgenze di altro tipo.

Proprio per avviare tale cooperazione, nei giorni scorsi, presso la Casa di Spiritualità Villa di Penta di Matrice, il Vicario del Questore Massimo Passariello, insieme al personale della Divisione Polizia Anticrimine, ha incontrato, alla presenza dell’Arcivescovo Colaianni, tutti i parroci della Diocesi di Campobasso-Bojano riuniti per il consueto ritiro pastorale, ai quali sono stati illustrati i termini dell’iniziativa che li coinvolge e li proietta in prima linea come messaggeri della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato per essere “più sicuri INSIEME”.